Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации на Украине Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому будет образована Черниговская городская военная администрация. Об этом в воскресенье, 12 февраля, заявило агентство УНИАН, ссылаясь на документ.

«Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Черниговской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации», - сказано в документе.

Кто возглавит военную администрацию, на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил о нехватке в Вооруженных силах Украины (ВСУ) боеприпасов, которых, по его словам, почти не осталось

Как уточнил помощник Зеленского, большой расход снарядов связан с интенсивностью боевых действий. По его словам, украинская армия остро нуждается в боеприпасах, а также дальнобойной артиллерии, танках и истребителях.