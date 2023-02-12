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НовостиПолитика12 февраля 2023 9:12

Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации на Украине

Кто возглавит военную администрацию неизвестно
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации на Украине

Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации на Украине

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому будет образована Черниговская городская военная администрация. Об этом в воскресенье, 12 февраля, заявило агентство УНИАН, ссылаясь на документ.

«Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Черниговской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации», - сказано в документе.

Кто возглавит военную администрацию, на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил о нехватке в Вооруженных силах Украины (ВСУ) боеприпасов, которых, по его словам, почти не осталось

Как уточнил помощник Зеленского, большой расход снарядов связан с интенсивностью боевых действий. По его словам, украинская армия остро нуждается в боеприпасах, а также дальнобойной артиллерии, танках и истребителях.