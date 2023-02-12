Власти Харьковской области заявили о повреждении здания Нацполиции из-за попадания снаряда Фото: REUTERS

Здание Национальной полиции повреждено в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил в воскресенье, 12 февраля, глава администрации региона Олег Синегубов.

«Повреждено здание Нацполиции», - написал областной администрации в своем Telegram-канале.

Синегубов заявил, что повреждение также получило одно из предприятий Харькова, где произошел масштабный пожар. По его словам, также в ночь на воскресенье, 12 февраля, в городе был поврежден и инфраструктурный объект.

Ночью на воскресенье, 12 февраля, на территории Харьковской области объявлялась воздушная тревога.

Напомним, в начале этой неделе, 6 февраля, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по украинской многоканальной радиолокационной станции наведением зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Харьковской области. Как сообщалось, украинское оборудование находилось в районе населенного пункта Великий Бурлук.