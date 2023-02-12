Глава Консервативной партии Британии Хэндс рассказал о попытке его вербовки российским шпионом в пабе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Консервативной партии Великобритании Грег Хэндс рассказал, что около 20 лет назад российский шпион якобы пытался завербовать его в одном из лондонских пабов. Его слова передает Daily Mail.

Парламентарий сообщил, что все произошло в 2004 года, когда тот еще не был депутатом от тори. По его словам, на одном из мероприятий консерваторов он познакомился с человеком, который представился ему как Александр Кашицын, рассказав, что работает в российском посольстве.

Как заявил Хэндс, позже они встретились в пабе Seven Stars в Лондоне в районе Фулхэм для обсуждения уборки улиц и других муниципальных вопросов, но Кашицын попросил его добыть документ из библиотеки палаты общин о ядерной программе Ирана.

«Я подумал, что это офицер российской разведки, который уговаривает будущего члена британского парламента сделать что-то для российского государства», - передает слова британского политика Daily Mail, который назвал эти действия «классическим шпионским приемом».

Напомним, в конце января этого года в Словении задержали двух бизнесменов по подозрению в шпионаже в пользу России. Как писал сайт KP.RU, задержанным может грозить до пяти лет тюрьмы.