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НовостиПолитика12 февраля 2023 11:27

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 200 человек, связанных с Россией

Ограничения введены в отношении 199 российских граждан и одного украинца
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 200 человек, связанных с Россией

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 200 человек, связанных с Россией

Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие предложенное Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решение о применении санкционных ограничений в отношении 200 лиц, которые связаны с Россией.

Ограничительные меры введены в отношении 199 российских граждан и одного украинца. Срок санкций назначен на 50 лет.

Указ, размещенный в воскресенье, 12 февраля, на сайте офиса украинского лидера вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, накануне Зеленский подписал указ о санкционных ограничениях в отношении 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли, среди которых «Росатом» и его дочерние компании.

В январе этого года украинский лидер подписал указ о санкциях в отношении 198 человек из России, Белоруссии и Украины, также предложенный Советом нацбезопасности и обороны. Как писал сайт KP.RU, кроме российских и белорусских деятелей политиков, культуры, представителей медиа, в «черный список» попали украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко, политолог Василь Вакаров, писатель Владимир Сергиенко