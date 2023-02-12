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НовостиПолитика12 февраля 2023 11:38

Путин оценил работу морской пехоты России

Путин заявил, что бойцы морская пехоты России сражаются героически
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин заявил, что бойцы морская пехоты России сражаются героически

Путин заявил, что бойцы морская пехоты России сражаются героически

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу морской пехоты Российской Федерации, заявив, что она «работает как следует», а также отметив, что ее бойцы сражаются героически.

«Пехота морская работает как следует. Прямо сейчас. Героически сражаются. И Тихоокеанского флота, и Северного флота», - сказал российский лидер в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», кадры которой были опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Напомним, в конце марта прошлого года российский лидер подписал указы о присвоении почетных званий гвардейских 126-й бригаде береговой обороны (Черноморский флот), а также 155-й бригаде морской пехоты (Тихоокеанский флот). Как писал сайт KP.RU, тогда глава государства отметил массовый «героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».