Путин оценил работу морской пехоты России

Путин заявил, что бойцы морская пехоты России сражаются героически Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу морской пехоты Российской Федерации, заявив, что она «работает как следует», а также отметив, что ее бойцы сражаются героически.

«Пехота морская работает как следует. Прямо сейчас. Героически сражаются. И Тихоокеанского флота, и Северного флота», - сказал российский лидер в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», кадры которой были опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Напомним, в конце марта прошлого года российский лидер подписал указы о присвоении почетных званий гвардейских 126-й бригаде береговой обороны (Черноморский флот), а также 155-й бригаде морской пехоты (Тихоокеанский флот). Как писал сайт KP.RU, тогда глава государства отметил массовый «героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».