Дуда назвал число военных армии США, размещенных в Польше Фото: REUTERS

Численность военных американской армии, размещенных в Польше, составляет около 10 тысяч. Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда.

«Мы сделали все, чтобы вступить в НАТО, именно для того, чтобы получить гарантию статьи 5 Договора. Дело не только в словах. Сегодня, с усилением присутствия НАТО на восточном фланге, почти 10 тысяч американских военнослужащих присутствуют на нашей земле», - отметил польский лидер в интервью изданию Le Figaro.

Дуда сообщил о том, что сейчас армия Польши расширяет свои оборонительные возможности, закупая вооружения. Согласно данным, которые привел глава республики, в этом году на оборону страну выделено свыше 4% ВВП. Польский президент отметил, что эти показатели вдвое превышают двухпроцентный стандарт Североатлантического альянса.

«Сегодня мы строим общую безопасность, один за всех, все за одного», - заявил он.

Напомним, с 20 по 22 февраля 2023 года Польшу посетит президент США Джо Байден. Как заявили ранее в Белом доме, американский лидер намерен обсудить «коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению возможностей НАТО в сфере сдерживания».