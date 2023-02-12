«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок тектонического разлома после землетрясений в Турции Фото: Роскосмос.

Госкорпорация «Роскосмос» в воскресенье, 12 февраля, представила спутниковые кадры тектонического разлома, который сформировался после мощного землетрясения, произошедшего в понедельник, 6 февраля, в Турции.

«Роскосмос продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции», - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Госкорпорация опубликовала снимок, который был сделан космическим аппаратом «Канопус-В». Кадр показывает тектонический разлом.

Напомним, днем ранее, 11 февраля, появилось сообщение об образовании огромного тектонического разлома в провинции Хатай после землетрясения. Как сообщало агентство IHA Haber, гигантская расщелина в земле появился в оливковом поле, практически разделив его на две части. Ширина провала составила примерно 200 метров, а глубина - около 30 метров.

Как писал сайт KP.RU, по последним данным, число жертв землетрясений превысило 24 тысячи человек. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.