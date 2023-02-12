Лавров: Официальные лица в США признают, что взрывы на "Северных потоках" - дело их рук Фото: REUTERS

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил мнение, что американские официальные лица признают, что взрывы на газопроводах "Северный потокк-1" и "Северный поток-2", - их рук дело.

- По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы на "Северных потоках", - их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят, - рассказал глава дипломатического ведомства в интервью к информационно-просветительскому уроку "Разговор о важном", посвященному теме "Россия и мир". Документ опубликован на сайте МИД РФ.

Лавров также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты сделали это, чтобы разрушить мощный альянс, основанный на российских энергоресурсах и германских технологиях.

До этого глава МИД России назвал забавными слова госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд об аварии на трубопроводах "Северные потоки". Он также указал, что "правду не скроешь", на что указала сама Нуланд, которая прямо сказала, что "она лично и Госдепартамент испытывают радость от того, что "Северные потоки" превратились в груду металла".