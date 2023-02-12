Путин планирует провести серию встреч с главами парламентских партий на следующей неделе Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на следующей неделе, как ожидается, проведет серию встреч с главами парламентских партий. Также глава государства намерен провести совещание с правительством по развитию энергетики, встретится с лауреатами конкурса "Учитель года". Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, встречи политика с лидерами КПРФ и ЛДПР - Геннадием Зюгановым и Леонидом Слуцким - могут состояться 13 февраля. На следующий день, 14 февраля, вероятнее всего, Путин обсудит вопросы с лидером фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым, а 15 февраля встретится с руководителем фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым.

А по данным "Интерфакса", российский лидер будет участвовать в мероприятиях в связи с 30-летием "Газпрома".

Напомним, президент России Владимир Путин вечером 8 февраля 2023 года провел заседание Совета безопасности страны. Информацию о проведении данного мероприятия официально распространила пресс-служба Кремля. Среди главных тем прошедшего совещания - улучшение ситуации с тушением лесных пожаров в России и устранения последствий паводков.