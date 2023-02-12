Американский офицер Риттер предрек усиление России после украинского конфликта Фото: Александр КОЦ

Американский офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия выйдет из украинского конфликта одной из сильнейших стран мира. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

- Русские выйдут из этого конфликта гораздо более сильными, чем когда-либо в своей истории, - предрек военный США.

Он также считает, что коллективный Запад совершил большую ошибку, начав противостояние c Россией.

До этого Риттер высказывал мнение, что план Соединенных Штатов по ослаблению власти президента России Владимира Путина провалился. Он уточнил, что Белый дом для ослабления российского лидера хотел использовать конфликт на Украине, однако "можно сказать, что Путин стал даже сильнее". По мнению военного, "Вашингтон не может ничего сделать, чтобы изменить ситуацию".