Экс-советник Пентагона Макгрегор признал, что США исчерпали запасы ракет для Украины Фото: REUTERS

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ресурсы Соединенных Штатов и их союзников, которые поставляют боеприпасы киевскому режиму, стремительно сокращаются.

Он уточнил, что прежде всего речь идет про американское высокоточное оружие, на производство которого требуется много времени. В частности, это касается ракет для NASAMS и HIMARS.

- Мы очень быстро исчерпали наши запасы, у нас нет никаких резервных мощностей, и этого люди не понимают. Но русским удалось очень быстро нарастить производство, и европейцы очень обеспокоены этим. Вот почему в НАТО за закрытыми дверями говорили, что так больше не может продолжаться ... у нас ничего не осталось! - признался американский военный во время выступления на YouTube-канале Judging Freedom.

До этого полковник Макгрегор рассказывал, что в рядах Вооруженных сил Украины наступила паника из-за тяжелой ситуации, вызванной наступлением российских войск. Он добавил, что часть военнослужащих ВСУ сдается в плен, часть бежит с поля боя и попадает к украинской полиции, которая казнит их за дезертирство.