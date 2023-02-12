Бывший советник Пентагона Макгрегор: Точность ударов гарантирует России успех в боях против ВСУ

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что точность и массовость артиллерии гарантируют России успех в разгроме Вооруженных сил Украины. Своим мнением он поделился в интервью Judging Freedom.

- Боевые действия, которые велись в последние 100 лет, побеждались благодаря точной, разрушительной огневой мощи. ... У нас есть такие системы, к сожалению, есть и у русских, китайцев, - сообщил офицер.

Своими действиями в зоне проведения спецоперации Москва продемонстрировала, что для успеха в боевых действиях артудары должны быть не только точными, но и массовыми, уточняет американский полковник.

- Если ты хочешь победить, тебе нужно много ракет, снарядов и боеприпасов ... У России есть эти составляющие, - уточнил Макгрегор.

До этого Макгрегор в одном их интервью высказывал мнение, что Украина близка к поражению, а серьезные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование государства. Офицер сообщил, что в Америке сейчас все знают, что Украина проигрывает.