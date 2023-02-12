Кадыров посоветовал украинским пропагандистам не разбрасываться угрозами о захвате Крыма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил украинским пропагандиста на "дешевые угрозы" о планах захватить российский Крым. Вместо этого он посоветовал им самим появиться на передовой.

Политик обратил внимание, что с заявлениями по поводу полуострова к концу этой недели выступили сразу несколько человек. При этом, по его мнению, особенно нелепо выглядели угрозы нападения на полуостров со стороны боевиков "Азова"* и примкнувших к ним группировок.

- Вдвойне смешно это слушать от тех самых азовцев*, которые обещали отбить Мариуполь, потом обещали держаться насмерть, а затем сами вышли сдаваться со спущенными штанами. Я предлагаю не разбрасываться обещаниями и дешевыми угрозами, а сделать один смелый шаг - появиться на передовой, - написал Кадыров 12 февраля в своем посте в телеграм-канале.

До этого о планах "вернуть Крым" сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он заявлял, что Киев попытается "вернуть Крым" в 2023 году. Еще одно признание о планах по поводу российского полуострова прозвучало от бывшего командующего воздушно-десантными войсками (ВДВ) Украины генерал-лейтенанта Михаила Забродского. Он заявлял, что Киев готовил операцию по "возвращению" Крыма, которую планировалось осуществить к 2023 году.

Азов* - запрещенная в России террористическая организация