Российские военные раздали 52,5 тонны гумпомощи нуждающимся после землетрясения в Сирии Фото: REUTERS

Российские военные раздали 52,5 тонны гуманитарной помощи нуждающимся после землетрясения в Сирии, об этом сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«С 6 февраля 2023 года из-под завалов спасено 47 человек, медицинская помощь оказана 271 сирийскому гражданину», - сообщил Егоров.

Он отметил, что нуждающимся раздали 52,5 тонны гуманитарной помощи (продуктовых наборов и предметов первой необходимости).

Генерал подчеркнул, что российские военнослужащие продолжают участвовать в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

Как писал сайт KP.RU, 12 февраля 2023 года во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в Сирии общее число погибших после землетрясения составило около 8,5 тысяч человек.

Как отметили, что из того, что известно сегодня, на территориях, контролируемых сирийским правительством, погибли около 4 тысяч и ранено 2,5 тысячи человек, а на северо-западе Сирии - около 4,5 тысячи убитых и 7,5 раненых.

Ранее президент Сирии Башар Асад выразил благодарность России и ее народу за поддержку в связи с масштабным землетрясением и помощью в ликвидации его последствий. Он также добавил, что приветствует прибывших для помощи россиян в Сирии.