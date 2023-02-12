Глава МИД Украины: «большие события» пройдут в Нью-Йорке 23-24 февраля

Глава МИД Украины Кулеба: «большие события» пройдут в Нью-Йорке 23-24 февраля Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал «большие события» в международной политике 23 и 24 февраля, об этом сообщили украинские СМИ.

«23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут «великие события», - заявил Кулеба.

Он пояснил, что будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях.

Как писал сайт KP.RU, 10 февраля 2023 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что предложенные президентом Украины Зеленским условия мирного соглашения заведомо неприемлемы.

Он подчеркнул, что «все эти украинские инициативы, будь то некая «формула мира» или «саммит мира», являются очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект».

Небензя указал, что заложенные в них условия являются заведомо неприемлемыми.

Дипломат отметил, что так называемый «мирный план» Зеленского выглядит как насмешка.