ВВС Украины: в Днепропетровске не было НЛО - это были воздушные шары Фото: REUTERS

Командование Военно-воздушных сил Украины в соцсетях заявило, что замеченные в небе над Днепропетровском НЛО якобы оказались воздушными шарами.

«Русская армия применила «несколько воздушных шаров с угловыми отражателями, а также разведывательный беспилотник», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 2 февраля этого года в США военные следили за разведывательным воздушным шаром над северной частью страны. Зонд, замеченный над территорией США, может принадлежать Китаю. При этом Пентагон тщательно отслеживал, куда движется шар.

5 февраля 2023 года самолеты ВВС США, поднятые в небо над штатом Южная Каролина, сбили воздушный зонд.

Отмечалось, что обломки воздушного аппарата упали в Атлантический океан.

Ранее МИД Китая признал, что аэростат является китайским, но отверг обвинения в шпионаже, заявив, что сбитый аппарат «сугубо гражданского назначения, используемый для исследовательских, в основном, метеорологических целей, сбившийся с запланированного курса под действием сильных ветров».