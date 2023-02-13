Политолог Топорнин усомнился в возможности Запада ускорить поставки оружия Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин оценил возможность ускорения поставок вооружений от западных стран Украине.

Политолог полагает, что в ближайшие недели это вряд ли произойдет. Об этом пишет Lenta.ru.

- Есть легкое стрелковое оружие, боеприпасы, легкие артиллерийские системы ... Здесь есть технические особенности поставки вооружений. Мы знаем, что танки будут поставлять, но это будет происходить в соответствии с подготовкой этих танков, обучением состава танкистов ... на это может уйти не один месяц. Да и погодные условия не самые лучшие для поставок тяжелой техники. Как говорят сами лидеры западных страны, раньше апреля - конца марта поставки не начнутся, - уточнил Топорнин.

Ранее эксперт лондонского Международного института стратегических исследований Уильям Альберке высказывал мнение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился на передачу танков Украине ради сохранения власти. "Известия" отмечают, что поставку танков активно продвигала глава МИДа Анналена Бербок.

Также "Пятый канал" сообщал, что обозреватель Мэттью Пэррис считает, что власти Киева должны осознавать, что роль Запада заключается не только в поставках бесплатного вооружения, но и в возможности ЕС в будущем склонить Украину к мирному диалогу.