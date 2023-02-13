Геолог Кусонский призвал строить сейсмически устойчивые здания Фото: REUTERS

Заведующий геофизической лабораторией обсерватории АРТИ, кандидат геолого-минералогических наук Олег Кусонский высказался о влиянии землетрясений в Турции.

По его словам, такие мощные подземные толчки происходят в мире довольно редко. Об этом сообщает телеканал "360".

- Я смотрю новости и несколько удивляюсь ... Лучше бы правильно строили, строили сейсмически устойчивые здания, вкладывали деньги. А то все чего-то боятся, а ведь реально надо делать. Технологии позволяют, - заявил геолог.

При этом Кусонский развенчал миф о том, что землетрясения в Турции могут спровоцировать цунами. Специалист убежден подобные природные катаклизмы возможны только при определенных геологических условиях.

Накануне RT писал, что землетрясения нанесли экономике Турции ущерб в размере 84 миллиарда долларов. Однако эксперты предупреждают страну о еще двух сильных землетрясениях. А первые тревожные прогнозы о возможном землетрясении в Турции появились ещё в середине 2021 года, то есть полтора года назад, рассказал Life.ru ученый Владимир Кособоков.