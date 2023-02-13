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НовостиВ мире12 февраля 2023 22:47

Президент Израиля предупредил, что страна находится на грани коллапса

Ицхак Герцог заявил, что власть не может быть парализована
Сергей ГАПЧУК
Президент Израиля предупредил, что страна находится на грани коллапса

Президент Израиля предупредил, что страна находится на грани коллапса

Фото: REUTERS

Президент Израиля Ицхак Герцог в обращении к нации на фоне массовых протестов против проекта реформы юридической системы заявил, что власть не может быть парализована.

«Никакая власть не может быть парализована», - сказал Герцог. При этом он призвал правительство Нетаньяху «услышать крик боли» со стороны протестующих.

Глава государства предупредил, что «страна находится на грани конституционного и социального коллапса».

Как писал сайт KP.RU, 14 января 2023 года состоялся многотысячный протестный митинг.

На улицы Тель-Авива вышли противники правительства действующего премьера страны Биньямина Нетаньяху, протестующие категорически против планов властей радикально изменить систему правосудия страны.

Протестующие полагают, что принятие данной реформы чревато проявлением авторитарных тенденций в стране и может привести к кардинальным (и крайне негативным) переменам в израильской политике.

Правоохранительные органы Израиля заявляли, что на митинг вышло порядка 80 тысяч человек.