Президент Израиля предупредил, что страна находится на грани коллапса Фото: REUTERS

Президент Израиля Ицхак Герцог в обращении к нации на фоне массовых протестов против проекта реформы юридической системы заявил, что власть не может быть парализована.

«Никакая власть не может быть парализована», - сказал Герцог. При этом он призвал правительство Нетаньяху «услышать крик боли» со стороны протестующих.

Глава государства предупредил, что «страна находится на грани конституционного и социального коллапса».

Как писал сайт KP.RU, 14 января 2023 года состоялся многотысячный протестный митинг.

На улицы Тель-Авива вышли противники правительства действующего премьера страны Биньямина Нетаньяху, протестующие категорически против планов властей радикально изменить систему правосудия страны.

Протестующие полагают, что принятие данной реформы чревато проявлением авторитарных тенденций в стране и может привести к кардинальным (и крайне негативным) переменам в израильской политике.

Правоохранительные органы Израиля заявляли, что на митинг вышло порядка 80 тысяч человек.