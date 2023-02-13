Пушков: отношение поляков к украинским беженцам будет ухудшаться Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отношение поляков к украинским беженцам продолжит ухудшаться, об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, прокомментировав данные соцопроса польских СМИ.

Согласно результатам опроса, 68 процентов поляков заявили, что плохо относятся к украинским беженцам. При этом отмечалось, что в худшую сторону их отношение изменилось за последние шесть месяцев.

«Дальше, по мере истончения ткани «солидарности», в Польше отношение к украинцам будет еще хуже», - заявил Пушков.

Сенатор уточнил, что «интеграция украинцев в европейское пространство с неизбежностью будет нелегким процессом».

По словам политика, «большая часть из них приехала не трудиться, а получать – в соответствии с логикой майдана, что «Украине все должны».

Как писал сайт KP.RU, Европа не справляется с наплывом беженцев с Украины, некоторые страны стали ограничивать количество помощи и пособий, отправляют работоспособных в центры занятости.

При этом сами беженцы рассказывали, что они ехали не мыть заграничные туалеты и таскать ящики в магазинах. Они хотели просто отсидеться и получить бесплатную помощь.

24 октября 2022 года правительство Польши заявило, что уже выделило на помощь украинским беженцам 5,5 млрд злотых (более 1 млрд долларов), и страна больше не может позволить себе такие масштабные выплаты.

25 октября 2022 года польские СМИ сообщили, что власти планируют ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в республике, заставив их покрывать часть расходов.