РИА Новости: в ООН обсуждают западный проект «мирной» резолюции по Украине Фото: REUTERS

В Генассамблее ООН изучают антироссийский проект резолюции о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине», об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в организации.

Агентство отметило, что судя по тексту, авторы придерживаются точки зрения Киева в этом вопросе.

По данным источников, авторы проекта планируют добиться максимальной поддержки резолюции членами Генассамблеи.

Отмечается, что речь идет о желании побить рекорд по количеству голосов за антироссийский документ.

Один из собеседников отметил, что текст проекта явно перекликается с «мирным планом» Зеленского, предполагающим в том числе передачу Киеву территорий, включая Крым.

Как писал сайт KP.RU, 20 июля 2022 года глава МИД России Сергей Лавров заявил о бессмысленности мирных переговоров с Украиной.

Так министр прокомментировал слова западных политиков о том, что Украина должна одержать победу «на поле боя».

«Считаю, что все это, как говорят, в пользу бедных... И потому что не получится, и потому что они никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьезного внимания серьезных людей. Мы это уже поняли», - сказал дипломат.

18 января 2023 года Сергей Лавров подчеркнул, что о переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.

По его словам, Запад все решает за Украину без Украины.