Коммерсантъ: Мошенники перехватили запись на визы с помощью ботов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Получение россиянами виз в страны ЕС и США осложнилось не только западными ограничениями, но и неофициальными посредниками, об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

В публикации отметили, что посредники создают ботов автоматической записи в визовые центры, которые перехватывают слоты и требуют за них от граждан более 4–7,5 тысяч рублей.

Журналисты подчеркнули, что возможности российских властей бороться с такой практикой ограничены, а усилия консульств пока не приносят плодов.

В статье пояснили, что боты не только увеличивают расходы граждан, но и создают дополнительные задержки в получении виз.

Как писал сайт KP.RU, 9 сентября 2022 года совет Евросоюза утвердил решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Указывалось, что данное решение вступает в силу с 12 сентября 2022.

Граждане России будут получать шенгенские визы на общих правилах: ее стоимость составит 80 евро, кроме того, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.

При этом, ранее страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз российским гражданам, поскольку многие выступили против таких ограничений.