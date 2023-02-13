Первый модуль Российской орбитальной станции запустят в 2027 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научно-энергетический модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет запущен в 2027 году, еще четыре модуля отправятся на орбиту в 2028-2030 годах, об этом сообщил замгенерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников в интервью ТАСС.

«На данный момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируем на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов», - уточнил Кожевников.

Он отметил, что сроки развертывания станции будут определены по итогу эскизного проектирования, оно завершится в текущем году.

По словам главного конструктора, станция будет практически «вечной», так как предполагается замена выработавших свой ресурс модулей.

Как писал сайт KP.RU, 26 июля 2022 года генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выходит из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года.

«Мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», – сказал Борисов.

Глава Роскосмоса уточнил, что к 2024 году Россия начнет формировать свою орбитальную станцию.

По его словам, будущее российской пилотируемой космонавтики «должно базироваться на взвешенной и системной научной программе», чтобы каждый полет приносил новые знания в области космоса.

30 апреля 2022 года сообщалось, что правительство РФ приняло решение о сроках окончания участия России в проекте Международной космической станции.