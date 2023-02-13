Российские спасатели нашли выжившего спустя почти неделю после землетрясения в Турции Фото: REUTERS

Спасатели МЧС России, Белоруссии и Киргизии спасли человека из-под завалов спустя 160 часов (почти семь суток) после землетрясения в Турции, об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«На участке работ российской команды совместными усилиями спасателей МЧС России, Белоруссии и Киргизии спасли человека в ходе поисково-спасательных работ в Турции», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что человека удалось спасти спустя более чем 160 часов после землетрясения.

Отмечалось, что спасательная операция продолжалась более четырех часов в темное время суток.

Как писал сайт KP.RU, с 6 февраля 2023 года спасатели МЧС оказывают помощь Турции в борьбе с последствиями масштабного землетрясения. Ежедневно российские спасатели оказывают помощь десяткам жертв стихийного бедствия.

МЧС России разбили палаточный лагерь для пострадавших от землетрясения и оказания им помощи.

10 февраля 2023 года в аэропорту Стамбула задержали главного архитектора жилого комплекса «Ренессанс» в Хатае, который в буквальном смысле «рассыпался» во время землетрясения.

12 февраля 2023 года власти Турции сообщили, что число погибших после серии землетрясений превысило 24 тысячи человек.