Росфинмониторинг: новая схема мошенничества с «налогом на легализацию» Фото: REUTERS

Мошенники под видом работников Росфинмониторинга обманывают граждан с помощью «налога на легализацию», который предлагается заплатить для возврата ранее похищенных средств, находящихся якобы на зарубежных счетах, об этом сообщила РИА Новости начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.

«Мошенники в последнее время прибегают к новым схемам и уловкам. Среди таких схем - похищение денег с помощью «налога на легализацию», - сказала Тисен.

Она отметила, что также гражданам поступают письма якобы от имени Росфинмониторинга, в которых предлагается предоставить документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств на их счетах, копии личных документов, а также оплатить «издержки, связанные с легализацией доходов».

Тисен подчеркнула, что «Росфинмониторинг не рассылает сообщения гражданам, не наделен полномочиями по наложению ареста на имущество, блокировки счетов, не взимает никаких сборов и платежей».

Как писал сайт MSK.KP.RU, мошенники регулярно меняют схемы обмана, ищут новые сценарии, которые довольно убедительно разыгрывают. На уловки аферистов ведутся не только пожилые люди, но и молодые.

Так например, на телефон приходит предложение о якобы удаленной работе в крупных маркетплейсах (Ozon или AliExpress). При этом не описывается, что нужно делать, но обещают платить до 30 тысяч рублей в день. Однако, чтобы начать работу просят заплатить символические 500 рублей и перевести их на карту физического, а не юридического лица.

Еще один вариант: звонок якобы из банка, человека спрашивают, оставлял ли он заявку на добавление к счету нового номера телефона. Человек говорит, что ничего не добавлял, тогда оператор предлагает отменить заявку. Для этого присылают на телефон смс с кодом, который нужно назвать для якобы завершения операции.

Также, поступает звонок якобы от сотрудницы МФЦ и спрошивают, куда доставить письмо. Обычно все данные, в том числе и почтовый адрес, у сотрудников есть.

Указывалось, что МФЦ никаких сторонних писем они не рассылают.