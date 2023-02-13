Посол в Лондоне Келин: Британия планирует конфисковать российские активы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британия планирует конфисковать замороженные российские активы и готовит для этого законодательство, об этом сообщил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Хорошо известно, что есть признание практически во всех западных странах, в том числе в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны, и что каких-либо законов на этот счет нет», - заявил Келин.

Дипломат отметил, что извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести.

Посол подчеркнул, что «…подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно идет».

Как писал сайт KP.RU, 12 февраля 2023 года пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что Франция заморозила 1,3 миллиарда евро на счетах российских бизнесменов, но их конфискация невозможна без решения суда.

Она отметила, что «мы не можем конфисковать эти средства, пока нет соответствующего судебного решения».

По ее словам, на данный момент невозможно передать эти средства Украине.

19 января 2023 года зампредседателя ЕК Юрова сообщала, что ЕС рассматривает возможность конфискации замороженных активов Банка России.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что целью ЕС является не просто заморозка российских активов в Европе, а их конфискация.

Вместе с тем она отметила, что для этого необходимо подготовить юридическую базу.