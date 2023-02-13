Читатели Daily Mail заявили, что поражение Украины неизбежно Фото: REUTERS

Читатели издания The Daily Mail эмоционально отреагировали на статью о жестком российском послании Европе. В комментариях к статье они выразили свое мнение.

Ранее газета опубликовала материал, в котором сообщалось, что 10 февраля Россия ракетными ударами по объектам инфраструктуры Украины отправила Европе жесткое послание на фоне обсуждения Брюсселем вопроса о поставках истребителей для ВСУ.

«Просто сдайте Зеленского, поражение неизбежно», - призвал Prosperity4L.

BStaple заявил, что «Украина никогда не сможет победить Россию».

Deltaforce2014 подчеркнул, что «больше никаких поставок оружия. Закончить войну».

Также в комментариях пользователи отмечали, что британцы не хотят Третьей мировой войны.

Как писал сайт KP.RU, 12 января 2023 года Мария Захарова заявила, что американское и другое западное оружие на Украине, также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

Она подчеркивала, что если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.

6 февраля 2023 года издание Military Watch заявило, что Германия передает Киеву устаревшие танки Leopard 1, которые создадут дополнительные трудности для украинских военных.

Аналитики напомнили, что эти танки могут использовать только снаряды калибра 105 мм, в то время как на Западе уже давно используют танковые орудия калибра 120 мм.

Ранее глава СДПГ Кевин Кюнерт рассказал, как ФРГ «по отдельным частям» собирает бронетехнику для отправки на Украину.