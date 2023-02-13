Что произошло в ночь на 13 февраля

Reuters: военные США сбили объект над озером Гурон по приказу Байдена Фото: REUTERS

Военные США сбили объект над озером Гурон. Как заявил чиновник американской администрации, приказал сбить неопознанный объект лично президент страны Джо Байден.

Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией, считает обозреватель Анджей Щесняк в статье для издания Mysl Polska. Как он пишет, экономический блицкриг Запада против России провалился.

Читатели издания The Daily Mail эмоционально отреагировали на статью о жестком российском послании Европе и в комментариях предложили «просто сдайте Зеленского, поражение неизбежно».

Британия планирует конфисковать замороженные российские активы и готовит для этого законодательство, об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин

Во Франции заявили о проблемах с конфискацией активов российского бизнеса. Как пояснили в МИД страны, они не могут конфисковать эти средства, пока нет судебного решения.

Newsweek заявил, что турне Зеленского в Европе продемонстрировало его отчаяние. Такими действиями Зеленский показал страх официального Киева, считают в издании.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что отношение поляков к украинским беженцам продолжит ухудшаться. По его словам, «интеграция украинцев в европейское пространство с неизбежностью будет нелегким процессом».

Спасатели России, Белоруссии и Киргизии спасли человека из-под завалов спустя 160 часов (почти семь суток) после землетрясения в Турции. Спасательная операция продолжалась более четырех часов и проходила ночью.

Модуль Российской орбитальной станции будет запущен в 2027 году, еще четыре модуля отправятся на орбиту в 2028-2030 годах, сообщили в корпорации «Энергия». При этом Россия выходит из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года.