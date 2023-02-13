В Госдуме обсуждают введение обезличенных пачек сигарет в России

В России могут ввести обезличенные пачки сигарет Фото: Иван МАКЕЕВ

В Государственной думе России обсуждается введение обезличенных пачек сигарет, такая мера принята уже в нескольких странах. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.

"В Госдуме мы не первый месяц обсуждаем введение обезличенных пачек сигарет единого стандарта - зеленого цвета, как в некоторых странах мира", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, отказ от фирменной упаковки брендов позволит ограничить рекламу табачной продукции и снизить привлекательность сигарет. Народный избранник добавил, что название бренда все-таки будет отображаться, но "в обязательном размере и шрифте".

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение акцизов на сигареты и вейпы в стране.

Как следует из его текста, с 1 марта 2023 года минимальные ставки акцизов на сигареты поднимутся до 3536 рублей за тысячу штук (71 рубль за пачку), а в 2024-м – до 3678 рублей (73 рубля за пачку), а в 2025 году – до 3825 рублей (76 рублей за пачку). Сейчас они составляют от 3467 рублей за тысячу штук (69 рублей за пачку).