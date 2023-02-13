Посольство США в Москве вновь призвало американцев не посещать Россию

Американские дипломаты призвали граждан США воздержаться от поездок в Россию Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Американское посольство в Москве призвало граждан США не посещать Россию, а тем, кто уже находится в стране, немедленно покинуть ее. Об этом сообщается на сайте дипмиссии Соединенных Штатов в понедельник, 13 февраля 2023 года.

Среди причин называются "непредсказуемые последствия" специальной российской операции на Украине, сложности с помощью по дипломатическим каналам и якобы имеющаяся вероятность мобилизации лиц с двойным гражданством.

Напомним, подобные рекомендации американскими дипломатами публикуются не впервые. Так, в сентябре 2022 года посольство США в Москве заявило, что американцы должны немедленно покинуть Россию.

Как заявили в диппредставительстве, варианты вылета из РФ коммерческими авиарейсами сейчас ограничены. В то же время, отметили в посольстве, по-прежнему доступны сухопутные маршруты на автомобиле и автобусе. Американцам следует как можно быстрее принять самостоятельные меры, поскольку посольство США имеет "серьезные ограничения возможностей по оказанию помощи", подчеркивали в сообщении.