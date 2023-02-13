В Казахстане девятиклассник пришел в школу с топором, ранив трех учеников

Подросток с топором напал на школьников в Казахстане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В казахстанском Петропавловске ученик девятого класса пронес в школу нож и топор, после чего напал на учеников образовательного учреждения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Северо-Казахстанской области, нападавший задержан сотрудниками полиции.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента ранения получили три школьника. Они находятся в сознании. Пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной детской больнице.

По факту нападения проводится досудебное расследование по статье "покушение на убийство", добавили в ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Казахстане шестилетний мальчик убил собственную сестру, которой было всего три месяца. Трагедия случилась 10 января 2023 года в городе Жаркенте (Жетысуская область). Ребенок с ножом подкрался к младенцу ранним утром и нанес малышке удар лезвием.