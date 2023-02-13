Минздрав сообщил об увеличении в шесть раз числа школьников с ожирением в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние 20 лет ожирение у подростков в России стали выявлять в шесть раз чаще, пишет РИА Новости со ссылкой на открытую статистику Минздрава. Со 150 случаев на 100 тысяч детей 15-17 лет в начале 2000-х ситуация ухудшилась до 800-900 поставленных диагнозов в последние пять лет.

Хуже всего дела обстоят в Санкт-Петербурге, где ожирение ежегодно обнаруживают у каждого 75 подростка. Также в число регионов с тревожной статистикой вошли Оренбургская, Орловская и Смоленская области. В этих четырех регионах ситуация в два раза серьезнее, чем в среднем по России.

Также статистика Роспотребнадзора говорит о том, что в 2021 году каждый восьмой школьник и каждая двадцатая школьница имели ожирение. И число поставленных диагнозов растет. Средний индекс массы тела у подростков по данным Росстата увеличивается на 1-2 процента ежегодно.

Эндокринологи развеяли миф об особом влиянии фастфуда на данные статистики: в небольших населенных пунктах, где такой пищи в доступе нет, детское ожирение даже распространеннее, чем в крупных.

Настоящая причина кроется в переедании и несоблюдении культуры питания — правильного режима и соблюдения баланса в получении микро- и макроэлементов из еды. При этом подавляющее число подростков (порядка 94%) знают теорию по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что треть детей в России страдает от лишнего веса. Сильный рост отмечен после пандемии. До коронавируса региональные мониторинги сообщали о 20% несовершеннолетних с лишними килограммами.