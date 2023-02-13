Коллеги режиссера Абдрашитова назвали его смерть невосполнимой потерей Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

12 февраля около полуночи появились новости, что скончался известный советский и российский кинематографист Вадим Абдрашитов. Он умер на79-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Сегодня коллеги и друзья говорят слова поддержки супруге режиссера Нателле Тоидзе. Актеры и кинематографисты вспоминают Абдрашитова исключительно, как профессионала своего дела и человека, который был настоящим другом.

- Замечательный человек, талантливый, он был моим другом. Умел объединить рядом с собой единомышленников, - говорит актер, политический и общественный деятель Евгений Герасимов.

Член союза кинематографистов РФ вспомнила, как однажды получала награду из рук покойного Абдрашитова. Для нее это было очень волнительно и почетно.

Член союза кинематографистов РФ, режиссер и документалист Екатерина Головня, как и многие, шокирована смертью режиссера.

- С ним ушла эпоха. Мы были знакомы с детства, они дружили с мамой и на профессиональной почве в том числе. Я однажды была удостоена чести из его рук принять приз на кинофестивале „Сталкер“, — сказала Екатерина Пятому каналу.

Он успел подарить зрителю много примечательных работ - «Слово для защиты», «Охота на лис», «Парад планет», «Остановился поезд», «Плюмбум», пишет ФАН.

Российский актер Сергей Никоненко отметил, что его лучшей работой стала картина "Парад планет".

- Сам он был, конечно, очень интересной планетой. Он интересный собеседник, он много и хорошо знал о профессии. Он очень обстоятельный человек, если он за что-то брался, он знал и очень грамотно делал, - цитирует его слова газета "Известия".