Депутат Госдумы Федоров предложил предоставлять налоговый вычет работающим студентам Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Госдуме предложили ввести новый налоговый вычет, он коснется работающих студентов. С инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. По словам парламентария, государству стоит поддержать тех, кто совмещает очное обучение с трудовой деятельностью.

Многие студенты находят время, чтобы трудиться после занятий, что является повышенной нагрузкой.

В связи с этим депутат обратился к главе Минтруда Антону Котякову.

Он предложил уменьшить размер вычета налога для данной категории сотрудников.

- Прошу рассмотреть возможность уменьшения на 0,5 размера регионального МРОТ налоговой базы при начислении НДФЛ с заработной платы, - цитирует RT обращение депутат.

Отыскать подработку студентам без опыта сейчас довольно нетрудно. Самый легкий способ — взглянуть на доску объявлений в университете, заявила независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Не лишним будет обратить внимание на центры занятости, пишет ФАН.

Депутаты также предлагают рассмотреть законопроект, который устанавливает студентам на очной форме обучения государственную стипендию не ниже МРОТ, передает "360".

Кстати, 40% опрошенных россиян уже имеют дополнительный источник дохода в виде подработки.29% респондентов указали, что подработка составляет от 30 до 50% дохода. 26% рассказали, что подработка приносит им от 10 до 30% дохода, пишет "Газета.Ru".