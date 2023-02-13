Диетолог Круглова предупредила об опасности употребления в пищу полусырых яиц Фото: Михаил ФРОЛОВ

Диетолог Наталья Круглова предупредила об опасности употребления в пищу недоваренных куриных яиц. Недостаточная термическая обработка продукты несет угрозу заражения сальмонеллами. Они вызывают тяжелое заболевание сальмонеллез.

- Яичный белок – один из самых простых в плане переваривания, готовить его можно разным способом. Вопрос в микробиологической безопасности. И белок, и желток должны быть полностью термически обработаны, - говорит диетолог NEWS.ru.

В связи с этим эксперт советует выбирать омлет или вареное яйцо, а вот от глазуньи и яйца пашот лучше отказаться.

- Сальмонеллез иногда переносится в тяжелой форме. А гибнут возбудители заболевания именно во время термической обработки, — отметила Круглова.

Не употреблять яйца с треснутой скорлупой, поскольку трещины делают продукт уязвимыми перед бактериями и влияют на срок годности. Защитную плену вокруг съедобной части яйца также повреждает хранение в мокрой или сырой среде.