Эндокринолог посоветовала людям после 50 лет для поддержания формы следить за тремя видами гормонов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чем старше становится человек, тем сложнее поддерживать себя в форме. Привычные нагрузки и ритуалы красоты перестают давать должный эффект.

Причина в гормональной перестройке организма. После 50 лет человек становится более уязвимым для различных недугов, особенно страдает гормональный фон, это сказывается на фигуре. Если не привести показатели в норму, то диеты и спорт не помогут.

Они провоцируют скачки веса, влияют на настроение, состояние волос, кожи.

Первым делом стоит обратить внимание на эстрогены, кортизол и инсулин. Эти показатели сильнее всего влияют на внешние изменения. Помимо медицинской стороны вопроса, не стоит забрасывать физическую активность.

С возрастом наш метаболизм замедляется, а значит количество калорий нужно снижать. Даже небольшое перенасыщение ведет к набору веса, - цитирует слова врача-эндокринолога Анжелики Шуриной интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее, эндокринолог, нутрициолог Диляра Лебедева рассказала, какая посуда может нанести вред здоровью. Она пояснила, что дешевая сковородка с тефлоновым покрытием. Эта и другая посуда может нанести повредить щитовидной железе, пишет РИАМО.

А вот репа замедляет процессы старения, заряжает энергией, а также помогает в профилактике онкологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, в репе содержится много кальция. Также в корнеплоде присутствует большое количество витамина C.

Еще один способ продлить молодость - это потребление достаточного количества воды в течении дня. Вода не только благоприятно влияет на все органы, но и выводит токсины из организма, пишет "360".

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Возможно ли похудеть за месяц (подробнее)