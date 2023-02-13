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НовостиЗдоровье13 февраля 2023 7:27

Эндокринолог посоветовала людям после 50 лет для поддержания формы следить за тремя видами гормонов

И не забывать о физической активности
Елена АКИМОВА
Эндокринолог посоветовала людям после 50 лет для поддержания формы следить за тремя видами гормонов

Эндокринолог посоветовала людям после 50 лет для поддержания формы следить за тремя видами гормонов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чем старше становится человек, тем сложнее поддерживать себя в форме. Привычные нагрузки и ритуалы красоты перестают давать должный эффект.

Причина в гормональной перестройке организма. После 50 лет человек становится более уязвимым для различных недугов, особенно страдает гормональный фон, это сказывается на фигуре. Если не привести показатели в норму, то диеты и спорт не помогут.

Они провоцируют скачки веса, влияют на настроение, состояние волос, кожи.

Первым делом стоит обратить внимание на эстрогены, кортизол и инсулин. Эти показатели сильнее всего влияют на внешние изменения. Помимо медицинской стороны вопроса, не стоит забрасывать физическую активность.

С возрастом наш метаболизм замедляется, а значит количество калорий нужно снижать. Даже небольшое перенасыщение ведет к набору веса, - цитирует слова врача-эндокринолога Анжелики Шуриной интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее, эндокринолог, нутрициолог Диляра Лебедева рассказала, какая посуда может нанести вред здоровью. Она пояснила, что дешевая сковородка с тефлоновым покрытием. Эта и другая посуда может нанести повредить щитовидной железе, пишет РИАМО.

А вот репа замедляет процессы старения, заряжает энергией, а также помогает в профилактике онкологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, в репе содержится много кальция. Также в корнеплоде присутствует большое количество витамина C.

Еще один способ продлить молодость - это потребление достаточного количества воды в течении дня. Вода не только благоприятно влияет на все органы, но и выводит токсины из организма, пишет "360".

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