«Необходима радикальная смена курса»: Христианские демократы впервые за 20 лет победили на выборах в Берлине

В Берлине завершились выборы в ландстаг Фото: REUTERS

В воскресенье, 12 февраля, в Берлине прошли выборы в Палату депутатов. Победила партия Христианско-демократический союз Германии, получив почти 30% голосов избирателей. За Социал-демократическую партию канцлера ФРГ Олафа Шольца проголосовали около 20% берлинцев, передает РИА Новости.

Spiegel назвала поражение правящей партии Шольца историческим. По словам экспертов, она показала наихудший результат в Берлине в истории ФРГ.

Для ХДС победа стала первой с 1999 года. В партии заявили, что итоги выборов стали подтверждением того, что необходима радикальная смена политического курса.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал новые санкции Евросоюза против России к годовщине начала СВО.

Напомним, он отказался участвовать в гонке поставок вооружений Украине, а спустя два дня попросил Евросоюз помочь в передаче танков Leopard 2 для ВСУ. Военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что немецкая техника не поможет Киеву, так как для нее нужно прикрытие.

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