Сенатор Джабаров разгадал обещанное Киевом "великое событие" в годовщину спецоперации

Владимир Джабаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обещанным Киевом "великим событием" в годовщину российской специальной военной операции может стать разве что капитуляция Украины. Об этом заявил первый заместитель руководителя международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости.

Сенатор добавил, что к заявлениям украинских политиков не стоит прислушиваться, так как зачастую они не имеют ничего общего с реальностью.

"Я этим заявлениям давно не верю, они ничем не обоснованы, - уточнил Джабаров. - Иногда, что им приснится, они и рассказывают как явь".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба анонсировал "великие события" в международной политике 23 и 24 февраля. Дипломат утверждает, что "на всех уровнях" произойдут много важных политических сигналов, в том числе решения по санкциям и поставкам вооружений.