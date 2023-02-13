МИД России предупредил Японию об ответе на размещение гиперзвуковых ракет у границ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия незамедлительно ответит Японии на появление у границ гиперзвуковых ракет, заявил замглавы МИД Андрей Руденко. Слова дипломата передает РИА Новости.

Руденко напомнил, что Токио резко активизировался в модернизации военного потенциала и ведет «опасную деятельность» рядом с границами. Речь идет о масштабных учениях совместно с США и другими странами и испытаниях разного оружия, в том числе и ракет.

— Будем продолжать пристально следить за развитием японского военного строительства и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России, — подчеркнул Андрей Руденко.

Отмечается, что Министерство обороны Японии планирует к 2026 году создать два подразделения внутри наземных сил самообороны, которые займутся управлением баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком, и разместить их на островах Кюсю и Хоккайдо.

Также правительство Японии интересуется разработкой управляемых ракет дальностью действия до трех тыс. километров и поэтапное их размещение в различных частях страны.

Кроме того, страна не против разместить у себя американские ракеты. Появиться гиперзвуковое оружие дальнего действия может на острове Кюсю.