В 2022 году более 650 важных сооружений Москвы получили надежное энергоснабжение

Столичные власти особо контролируют надежность энергоснабжения значимых строений и прочих объектов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о подключении к электросетям важных сооружений в городе в 2022 году. Столичные власти особо контролируют надежность энергоснабжения значимых строений и прочих объектов. Ответственные ведомства постоянно следят за тем, чтобы учреждения города получали электроэнергию без перебоев.

«За прошлый год подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 650 значимых объектов, - отметил заммэра. - В их числе 355 - транспортной инфраструктуры, включая семь станций Большой кольцевой линии метро, 29 учреждений образования, 34 - спорта и 81 - здравоохранения, 117 жилых домов».

По его словам, в целом специалисты обеспечили город более чем 1,1 тысячами километров электросетей. Их напряжение - 0,4, 10 и 20 кВ. При этом общая мощность присоединенных сооружений равняется более 430 МВт. При работах на создаваемых линиях используется новейшая спецтехника. Кроме того, энергетики применяют метод горизонтально-направленного бурения. Так обычно называется бестраншейный способ.

«Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации», - уточнил Бирюков.

Традиционно все важные сооружения столицы подключаются к электросетям по второй категории надежности. При такой схеме при аварии на одной линии напряжение автоматически подадут по резервной.