В Кремле рассказали об обеспечении безопасности Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что безопасность первых лиц государства, в том числе президента России Владимира Путина, обеспечена на должном уровне, учитывая все риски.

Как отметил представитель Кремля, никакого снижения публичности главы государства не планируется. «И безопасность президента, и безопасность всех тех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне, с учетом всех рисков и опасностей», - заявил пресс-секретарь российского лидера в понедельник, 13 февраля.

Напомним, в октябре прошлого года представитель Кремля прокомментировал сообщения журналистов об угрозах российскому лидеру со стороны некоторых американских политиков, в том числе бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Песков тогда также заявил, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне.