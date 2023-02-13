Михаил Дегтярев: «Нужно обеспечить интересы детей-сирот»

Сейчас ежемесячные выплаты воспитанникам детских домов в Хабаровском крае варьируются от 30 до 150 рублей. Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел очередное заседание президиума регионального правительства. Одним из вопросов, поднятым в ходе совещания, стал вопрос положенного законом выполнения прав детей-сирот и детей, которые находятся в детских домах и других учреждениях подобного толка, после того, как остались без родительского попечения.

Все ребята получают соответствующие выплаты, которые можно потратить на личные нужды. Однако вопросы у главы региона вызвал размер этих выплат, на что губернатор обратил внимание участников президиума.

- Внимательно изучил, как мы ведем работу с воспитанниками детских домов, и выяснил, что на карманные расходы в нашем крае они ежемесячно получают от 30 до 150 рублей. 30 рублей выдается детям до восьми лет в месяц! В то же время, президент России Владимир Владимирович Путин всегда подчеркивает, что нужно обеспечить интересы детей-сирот, чтобы исключить всякие манипуляции и использование кем бы то ни было льгот, которые им предоставляются. Таких случаев не фиксируется, но и суммы, конечно, очень маленькие, - отметил Михаил Дегтярев.

На сегодняшний день ситуация с выплатами для детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских домах и других специализированных учреждениях, в регионе обстоит следующим образом: в возрасте 6-8 лет детям полагается 30 рублей в месяц, у детей 9-12 лет сумма выплаты возрастает до 70 рублей, а подростки от 13 до 18 лет вправе рассчитывать на 150 рублей.

По словам губернатора, смешные суммы нуждаются в корректировке. Проработку этого вопроса Михаил Дегтярев поручил заместителю председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгению Никонову в содействии с краевым министерством финансов.

- Необходимо кратно увеличить выплаты, чтобы наши дети получали на карманные расходы приемлемые средства. Давайте увеличим их размер раз в 20: 600, 1000, 3000 рублей. Это мы можем сделать! – заявил глава региона.

Кроме того, в завершении было озвучено, что размер выплат должен быть сопряжен с действующим прожиточным минимумом, который в результате последней индексации дошел до суммы 21 120 рублей. У профильных ведомств есть месяц на выполнение выданных поручений.