Губернатор Василий Орлов: «Система образования в Амурской области развивается достаточно интенсивно»

Встреча главы региона Василия Орлова со студентами прошла в благовещенском IT-кубе. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область нуждается в профессиональных кадрах, для этого в регионе активно развивают систему образования и стимулируют молодежь после получения диплома оставаться в Приамурье. Губернатор Василий Орлов на встрече со студентами колледжей и техникумов ответил на вопросы о трудоустройстве и рассказал, для каких крупных проектов в ближайшее время потребуются дополнительные кадры.

Встреча главы региона со студентами прошла 13 февраля в благовещенском IT-кубе. Общаясь с ребятами, Василий Орлов отметил: в Амурской области сегодня есть большие перспективы для трудоустройства молодых людей.

«У нас система образования развивается достаточно интенсивно, в том числе благодаря национальным проектам. В регионе открыто 4 IT-куба, работает 4 Кванториума и более 120 «Точек роста» в школах, - рассказал губернатор. - Основная задача всей этой инфраструктуры - как можно раньше раскрыть потенциал детей. Сегодня государство прикладывает большие усилия для того, чтобы молодежь могла реализовать себя, не покидая Амурскую область. У региона большие перспективы, связанные со строительством космодрома Восточный, газохимического кластера и второй ветки БАМа».

В прошлом году Василий Орлов принял участие в заседании Госсовета по реализации молодежной политики в современных условиях. Глава Амурской области тогда внес несколько предложений по трудоустройству студентов, в том числе обучающихся по дуальной системе образования.

По словам губернатора, дефицит кадров сегодня сохраняется в нескольких отраслях региона, в том числе в образовании. Педагогам, готовым работать в школах и колледжах на отдаленных территориях Приамурья, выплачиваются дополнительные социальные выплаты, им доступна льготная ипотека. Успешно реализуется программа «Земский учитель».