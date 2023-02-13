На День влюбленных Yota дарит безлимитный доступ к сервисам для знакомств

Активность россиян в дейтинговых сервисах постоянно растет Фото: Shutterstock

Yota предоставит своим абонентам безлимитный мобильный интернет на популярные сервисы для знакомств. Традиционно накануне Дня всех влюбленных трафик в таких приложениях существенно возрастает. Таким образом с 13 по 15 февраля абоненты Yota, мобильного оператора из «большой пятерки», смогут знакомиться, не думая о потраченных гигабайтах, в сервисах Tinder, LovePlanet, «ДругВокруг», «Знакомства@Mail.Ru» и «Мамба».

Активность россиян в дейтинговых сервисах постоянно растет — об этом свидетельствуют данные о трафике. Как отмечается, в среднем пользователи таких сервисов тратят на онлайн-знакомства и общение 23 минуты в день. Чаще всего абоненты находят время для онлайн-знакомств в будни — в выходные количество пользователей сокращается в среднем на 12%. Максимальная активность в течение года наблюдается в июле и августе, а также перед Новым годом – в ноябре и декабре. Традиционный пик трафика приходится также на начало февраля. В прошлом году 14 февраля количество пользователей сервисов для знакомств увеличилось почти в полтора раза по сравнению с предыдущими днями.

Пользователи Yota могут подключить постоянно действующую безлимитную опцию на приложение Tinder, и трафик на этот сервис не будет расходовать пакет.