Песков не стал комментировать сообщения, что Порошенко предлагал Путину «забрать Донбасс» Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без комментария заявления украинского политика Виктора Медведчука о том, что бывший президент Украины Петр Порошенко ранее якобы предлагал главе российского государства Владимиру Путину «забрать Донбасс».

«Нет, я это оставляю без комментариев», - заявил представитель Кремля в понедельник, 13 февраля.

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что действия украинских властей на протяжении восьми лет в отношении Донбасса, «свидетельствует, наверное, о том, что ни один режим в отношении нужных территорий для него так бы не действовал, ни один режим бы не занимался тем, что вполне можно считать геноцидом».

Песков указал на то, что власти Украины «обстреливал свои территории и свое население из тяжелой артиллерии». По его словам, такое многолетние «поведение» украинского режима в отношении регионов Донбасса может говорить о том, что «будто бы они ему не нужны».

Напомним, ранее Порошенко в интервью сказал о том, что Минские соглашения помогли Украине укрепить свою армию. По его словам, что при помощи этих договоров Киев смог построить глобальную проукраинскую коалицию.