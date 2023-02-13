Кадыров призвал освободить Харьков и Одессу ради безопасности России

Рамзан Кадыров Фото: REUTERS

Российские войска в рамках специальной военной операции на Украине должны освободить Харьков и Одессу, чтобы обеспечить безопасность России. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" в понедельник, 13 февраля 2023 года.

"Одессу, Харьков надо забрать, и потом в последующем вот так обезопасить наше государство", - подчеркнул Кадыров.

Как ранее писал сайт KP.RU, Рамзан Кадыров заявил о готовности российской армии дойти до Киева, если будет соответствующий приказ командования. По его оценке, все подразделения уже готовы принимать участие в наступлении на украинскую столицу.

Напомним, Рамзан Кадыров ответил украинским пропагандистам на "дешевые угрозы" о планах захватить российский Крым. Он посоветовал им самим появиться на передовой, вместо того, чтобы только давать несбыточные обещания.