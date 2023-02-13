В Пентагоне заявили об усилении наблюдения за воздушным пространством после инцидента с аэростатом КНР Фото: REUTERS

В США усилили контроль за небом из-за инцидента с китайским аэростатом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова помощника главы Пентагона по Западному полушарию Мелиссы Далтон.

Военные США стали тщательнее отслеживать активность в своем воздушном пространстве после того, как в небе сбили китайский аэростат-шпион. Это позволило Пентагону обнаружить еще несколько объектов в небе. Так, в воскресенье, 12 февраля, американцы сбили уже четвертое «НЛО».

Напомним, история началась с огромного, размером с «три грузовика» аэростата, который успел пересечь все Штаты, прежде чем его смогли подбить. Америка заявила, что военные боялись нанести ущерб гражданам и постройкам от падения такого большого объекта, но более вероятная причина заключалась в том, что шар не могли засечь и поймать в прицел установок.

Теперь же США подвергается атакам неизвестных летающих объектов. Появились версии об инопланетном происхождении аэростатов.