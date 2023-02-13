Российские войска освободили населенный пункт Красная Гора в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 13 февраля, заявили, что российские войска освободили населенный пункт Красная Гора, расположенный в Донецкой Народной Республики (ДНР).

«На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора Донецкой народной республики», - сказано в заявлении военного ведомства.

В министерстве отметили, что потери украинских войск за сутки превысили 150 военных. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли две гаубицы Д-30, а также четыре боевые бронированные машины и шесть пикапов.

Напомним, в прошлый вторник, 7 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об освобождении семи населенных пунктов. Глава военного ведомства назвал Клещеевки, Соледар, Подгорный, Лобкового, Краснополье, Благодатное, Николаевки.