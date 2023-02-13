В Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 13 февраля, заявили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки убитыми свыше 110 военных.

«На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка Харьковской области, а также Новоселовское», - сказано в заявлении военного ведомства.

В сообщении отмечается, что на данном направлении за сутки было также уничтожено две боевые бронированные машины и три автомобиля и гаубица Д-20.

Кроме того, в министре сообщили о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении. Как сообщается, российская армия уничтожила за сутки свыше 60 украинских военных, а также четыре пикапа, три боевые бронированные машины, и две гаубицы Д-30 и одну Д-20.

Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны РФ также сообщили об освобождении населенного пункта Красная Гора в ДНР.