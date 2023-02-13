Фиктивный брак с иностранцем выявили в Хабаровске

Незаконный брак расторгли. Фото: News.kmvcity.ru

Уже на знакомой полицейским схеме попалась супружеская пара в Хабаровске. Мужчина и женщина заключили брак отнюдь не из-за любви друг к другу, а лишь из корыстных побуждений. В дело вмешались специалисты УМВД России по Хабаровскому краю.

За получением разрешения на временное проживание в начале 2022 года обратился 38-летний житель Республики Таджикистан. В качестве документа, который позволял получить разрешение, мужчина представил свидетельство о заключении брака. Никаких причин отказывать мужчине в его обращении не было, поэтому нужный документ ему вручили.

Через некоторое время полицейские проверили подлинность сведений, которые указал иностранец. Выяснилось, что брак ненастоящий. Его заключили лишь из-за проживания и работы мужчины в России. Правоохранители установили, что супруги не проживали вместе, поэтому по решению суда брак иностранца и хабаровчанки расторгли.

Мужчина уехал в Таджикистан и получил запрет на жизнь и работу на территории России, передает transsibinfo.com.